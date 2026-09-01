Informations pratiques

Beaugency

Les grandes oubliées de l’histoire , par la compagnie Je est un autre

Rue du Puits Manu Beaugency Loiret

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-03-19 20:30:00

fin : 2027-03-19 22:00:00

Date(s) :

2027-03-19

Dans le cadre du Festival Elles au Centre

D’après l’essai éponyme de Titiou LECOQ.De tous temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois. Et pourtant elles sont pour la plupart absentes des manuels d’Histoire.

Pourquoi ce grand oubli ? De l’âge des cavernes jusqu’à nos jours, Titiou LECOQ s’appuie sur les découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes de cette vision biaisée de l’Histoire. Elle redonne vie à des visages effacés, raconte ces nombreuses invisibles qui ont modifié le monde. Pédagogue, mordante, irrésistible, avec elle tout s’éclaire. Les femmes ne se sont jamais tues. La Compagnie Je est un autre a choisi d’adapter ce texte pour porter le message sous une autre forme artistique tout en conservant la vitalité de l’essai littéraire. Dès 12 ans 12.5 .

Rue du Puits Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 service.culturel@ville-beaugency.fr

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English :

As part of the Elles au Centre Festival

L’événement Les grandes oubliées de l’histoire , par la compagnie Je est un autre Beaugency a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE