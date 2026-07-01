LES GRANDS AUTEURS FRANÇAIS REVISITÉS PAR FRANCESCO PAOLO TOSTI, Centre Cormier, Marseille

Informations pratiques

LES GRANDS AUTEURS FRANÇAIS REVISITÉS PAR FRANCESCO PAOLO TOSTI Samedi 19 septembre, 11h00 Centre Cormier Bouches-du-Rhône

Entrée libre limité à 100 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

EXCLUSIVITÉ CENTRE CORMIER

LES GRANDS AUTEURS FRANÇAIS REVISITÉS PAR FRANCESCO PAOLO TOSTI

CONFÉRENCE MUSICALE

Marc Filograsso, ténor

Danielle Sainte Croix, piano

Francesco, Paolo Tosti, compositeur italien, très prolixe adorait composer sur des textes de poètes français comme Verlaine, Victor Hugo, Sully Prud’homme ou encore des poètes de son époques aujourd’hui oubliés.

Marc Filograsso, Ténor, et Danielle Sainte Croix au piano, vous proposent de découvrir ou redécouvrir ces poètes de grands talents comme È. Haraucourt, L. Chevalet, P.Bourget, J.Barbier.

Centre Cormier 35 rue Edmond Rostand 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur + 33 (0) 4 96 100 717 http://www.centre-cormier.com Le Centre Cormier est un centre culturel fondé en 2010. Situé à la croisée des chemins culturels, linguistiques et intellectuels, il comprend de nombreuses activités: des cours dans différentes disciplines (Droit, Histoire, Art, Philosophie, Géopolitique et bien d’autres encore) mais aussi des conférences, des expositions, deux cinéclubs, des ateliers d’oenologie, de tisane et de gastronomie. Tourné vers la Méditerranée et le Proche Orient, selon la tradition marseillaise, le Centre Cormier propose aussi des rencontres, des colloques et des cours en relations avec la Méditerranée et le Proche Orient. Situé en centre ville à 5 mn de la place Castellane, des métros 1 et 2, du tramways 3 et des bus 18,19, 21, 41, 47, 54

EXCLUSIVITÉ CENTRE CORMIER

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