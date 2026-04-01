Les grands standards de la chanson française, Centre de Congrès d’Angers, Angers
dimanche 4 octobre 2026 · Centre de Congrès d'Angers · Angers
Informations pratiques
Les grands standards de la chanson française 4 et 6 octobre Centre de Congrès d’Angers Maine-et-Loire
De 10€ à 48€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T17:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-06T20:00:00+02:00 – 2026-10-06T21:30:00+02:00
Avec sa voix suave à en décrocher les étoiles, Isabelle Georges se lance ici dans un véritable tour de chant aux côtés de son complice de toujours Frederik Steenbrink. Accompagné par les musiciennes et musiciens de l’Orchestre National des Pays de la Loire dirigés par Dylan Corlay, l’inséparable duo sera tour à tour la voix de Brel, de Gainsbourg, de Montand, de Barbara ou Dalida pour évoquer l’amour, la résilience et les rêves les plus fous. Avec fougue, volupté, malice et émotion, les deux chanteurs nous entraînent dans le tourbillon de la vie.
Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Yves Montand, Barbara, Dalida, Stromae…
Orchestrations de Cyrille Lehn, Bruno Fontaine, Lucas Henri, Sebastiaan Koolhoven et Matthieu Michard
Isabelle Georges et Frederik Steenbrink, chant
Dylan Corlay, direction
Centre de Congrès d’Angers 33 BD Carnot, 49100 Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0669/fChoixSeanceWidget.aspx?idstructure=0669&EventId=334&sessionid=619 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.41.24.11.20 »}]
Le duo flamboyant composé d’Isabelle Georges et de Frederik Steenbrink nous entraine dans un tourbillon musical teinté d’humour et de nostalgie.
Renaud Corlouer
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