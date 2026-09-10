Les grilles de l’ancienne caserne de la Briandais et la porte d’immeuble Jean Royère, Les grilles de la Briandais, Saint-Nazaire

Informations pratiques

Les grilles de l’ancienne caserne de la Briandais et la porte d’immeuble Jean Royère Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30, 16h00 Les grilles de la Briandais Loire-Atlantique

Gratuit. Les réservations (obligatoires) sont ouvertes à partir du 7 septembre. Accessible PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Découvrez les grilles de l’ancienne caserne de la Briandais et la porte d’immeuble signée Jean Royère, récemment restaurées et installées dans de nouveaux lieux de la ville. Cette visite est l’occasion d’en savoir plus sur l’histoire de Saint-Nazaire entre les années 1880 et 1950.

Par la Mission des patrimoines de la ville de Saint-Nazaire

Les grilles de la Briandais 26 rue du Commandant Gâté, 44600 Saint-Nazaire 44600 Gambetta Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/grilles-de-la-briandais-et-porte-jean-royere »}]

Découvrez les grilles de l’ancienne caserne de la Briandais et la porte d’immeuble signée Jean Royère, récemment restaurées et installées dans de nouveaux lieux de la ville. Cette visite est d’en sur…

© Christian Robert, Ville de Saint-Nazaire