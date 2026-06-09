LES HALLES DU CHÂTEAU LAS COLLAS NOCTURNE AU CHÂTEAU Thuir
LES HALLES DU CHÂTEAU LAS COLLAS NOCTURNE AU CHÂTEAU Thuir samedi 13 juin 2026.
Thuir
LES HALLES DU CHÂTEAU LAS COLLAS NOCTURNE AU CHÂTEAU
Traversse du Soler Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13 00:00:00
Date(s) :
2026-06-13
NOCTURNE AU CHÂTEAU
Enfin, on se retrouve le samedi 13 juin, de 19h à minuit au Château Las Collas pour une soirée gourmande et conviviale au cœur du domaine !
Pour cette édition estivale, un nouvel invité fait sa rentrée BAM restaurant qui revisit…
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Traversse du Soler Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 71 01 58
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English :
NOCTURNE AT THE CHÂTEAU
On Saturday June 13, from 7pm to midnight, Château Las Collas welcomes you for a gourmet evening in the heart of the estate!
This summer edition features a new guest, BAM restaurant, revisiting…
L’événement LES HALLES DU CHÂTEAU LAS COLLAS NOCTURNE AU CHÂTEAU Thuir a été mis à jour le 2026-06-04 par OTI ASPRES-THUIR
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