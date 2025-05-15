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JOURNÉES CATALANES PASSARREL Thuir

JOURNÉES CATALANES PASSARREL Thuir

JOURNÉES CATALANES PASSARREL Thuir jeudi 16 juillet 2026.

Ville
66300 Thuir
Département
Pyrénées-Orientales
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Thuir

JOURNÉES CATALANES PASSARREL

Thuir Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-16

Les 16, 17 et 18 juillet, Thuir vibre au rythme de ses Journées Catalanes, unissant tradition et modernité pour célébrer l’identité catalane.

Au programme une multitude d’animations artistiques et culturelles. Laissez-vous séduire par les saveurs …
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Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87 

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English :

On July 16, 17, and 18, Thuir comes alive with its Catalan Days, blending tradition and modernity to celebrate Catalan identity.

The program features a wide variety of artistic and cultural events. Let yourself be captivated by the flavors…

L’événement JOURNÉES CATALANES PASSARREL Thuir a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI ASPRES-THUIR

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