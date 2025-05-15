JOURNÉES CATALANES PASSARREL Thuir
JOURNÉES CATALANES PASSARREL Thuir jeudi 16 juillet 2026.
Thuir
JOURNÉES CATALANES PASSARREL
Thuir Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-16
Les 16, 17 et 18 juillet, Thuir vibre au rythme de ses Journées Catalanes, unissant tradition et modernité pour célébrer l’identité catalane.
Au programme une multitude d’animations artistiques et culturelles. Laissez-vous séduire par les saveurs …
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Thuir 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 84 67 87
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English :
On July 16, 17, and 18, Thuir comes alive with its Catalan Days, blending tradition and modernity to celebrate Catalan identity.
The program features a wide variety of artistic and cultural events. Let yourself be captivated by the flavors…
L’événement JOURNÉES CATALANES PASSARREL Thuir a été mis à jour le 2026-06-26 par OTI ASPRES-THUIR
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