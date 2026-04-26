LES HALLES DU VERGER EN FÊTE TOUT L’ÉTÉ Castelnau-le-Lez
LES HALLES DU VERGER EN FÊTE TOUT L’ÉTÉ Castelnau-le-Lez dimanche 3 mai 2026.
Castelnau-le-Lez
LES HALLES DU VERGER EN FÊTE TOUT L’ÉTÉ
Boulevard Philippe Lamour Castelnau-le-Lez Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-05-03 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-31 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-28 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-23 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12
Du 18 avril au 10 octobre, les Halles du Verger vous ont préparé un programme d’animations pour la saison printemps-été 2026.
Afin de célébrer la période estivale, ce véritable lieu de vie s’animera chaque week-end autour de quatre rendez-vous incontournables brunchs familiaux, tournois de pétanque, concerts Gipsy et soirées karaoké.
Du 18 avril au 10 octobre, les Halles du Verger vous ont préparé un programme d’animations pour la saison printemps-été 2026.
Afin de célébrer la période estivale, ce véritable lieu de vie s’animera chaque week-end autour de quatre rendez-vous incontournables brunchs familiaux, tournois de pétanque, concerts Gipsy et soirées karaoké.
Dans l’ambiance chaleureuse des Halles à Castelnau-le-Lez, entre verger et guirlandes ginguettes, profitez des produits locaux du magasin et/ou au restaurant-bar.
►LES TOURNOIS DE PÉTANQUE
Dates des tournois de pétanque de 17h à 22h30
18.04 (complet) | 16.05 | 13.06 | 11.07 | 8.08 | 5.09 | 3.10
►KARAOKÉS
Les dates des karaokés
25.04 | 23.05 | 20.06 | 18.07 | 15.08 | 12.09 | 10.10
►BRUNCHS en famille
Les dates des brunchs
3.05 | 31.05 | 28.06 | 26.07 | 23.08 | 20.09
►CONCERTS GIPSY
Les dates des concerts
9.05 | 6.06 | 4.07 | 1.08 | 29.08| 26.09
Plus d’infos en ligne
Sur réservation .
Boulevard Philippe Lamour Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie
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English :
From April 18 to October 10, Les Halles du Verger has prepared a program of events for the spring-summer 2026 season.
To celebrate the summer season, this lively venue will host four key events every weekend: family brunches, pétanque tournaments, Gipsy concerts and karaoke evenings.
L’événement LES HALLES DU VERGER EN FÊTE TOUT L’ÉTÉ Castelnau-le-Lez a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 OT MONTPELLIER
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