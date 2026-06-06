Les harpistes invitent leurs amis Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Le Conservatoire convie le public à une audition de harpe, moment privilégié de rencontre entre les élèves et leur public. À travers un programme éclectique, les jeunes harpistes dévoilent leur sensibilité musicale et le fruit de leur travail, dans une atmosphère à la fois intime et inspirante.

Instrument aux sonorités délicates et envoûtantes, la harpe se révèle ici dans toute sa richesse, entre tradition et modernité. Du répertoire classique aux pièces contemporaines, les élèves explorent différentes esthétiques musicales, mettant en lumière la finesse du toucher, la précision technique et la profondeur expressive requises par cet instrument.

Cette audition témoigne de l’engagement des élèves et de l’accompagnement attentif de l’équipe pédagogique, offrant au public un instant suspendu où virtuosité rime avec émotion. Une invitation à découvrir ou redécouvrir la harpe, dans toute la diversité de ses couleurs et de ses répertoires.

Le Conservatoire met la harpe à l’honneur lors d’une audition dédiée.

Le mardi 16 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-16T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-16T19:00:00+02:00_2026-06-16T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686



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