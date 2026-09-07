Les Hellemmois réparent!, Chaufferie, Hellemmes

Informations pratiques

Les Hellemmois réparent! Vendredi 16 octobre, 18h30 Chaufferie Nord

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T20:00:00+02:00

Vous avez un appareil en panne (appareil électroménager, vêtement, machine à coudre, etc…) et ne savez pas comment le réparer?

Nous vous invitons à participer au repair café qui aura lieu à la médiathèque. Vous serez épaulé.e par les bénévoles du repair café d’Hellemmes.

Une initiative qui permet de lutter contre le gaspillage et de faire des économies !

Inscriptions obligatoires par mail : repaircafe.hellemmes@gmail.com

Chaufferie 5 rue Jean-Raymond Degrève 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « repaircafe.hellemmes@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:repaircafe.hellemmes@gmail.com »}]

Vous avez un appareil en panne (appareil électroménager, vêtement, machine à coudre, etc…) et ne savez pas comment le réparer? Nous vous invitons à participer au repair café du 16 octobre. repair café hellemmes