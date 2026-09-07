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Les Hellemmois réparent!, Chaufferie, Hellemmes

vendredi 16 octobre 2026 · Chaufferie · Hellemmes

Les Hellemmois réparent!, Chaufferie, Hellemmes

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Chaufferie
Adresse
5 rue Jean-Raymond Degrève 59260 Hellemmes
Ville
59260 Hellemmes
Département
Nord
Tarif
participation libre

Les Hellemmois réparent! Vendredi 16 octobre, 18h30 Chaufferie Nord

participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T20:00:00+02:00

Vous avez un appareil en panne (appareil électroménager, vêtement, machine à coudre, etc…) et ne savez pas comment le réparer?
Nous vous invitons à participer au repair café qui aura lieu à la médiathèque. Vous serez épaulé.e par les bénévoles du repair café d’Hellemmes.
Une initiative qui permet de lutter contre le gaspillage et de faire des économies !
Inscriptions obligatoires par mail : repaircafe.hellemmes@gmail.com

Chaufferie 5 rue Jean-Raymond Degrève 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « repaircafe.hellemmes@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:repaircafe.hellemmes@gmail.com »}]
Vous avez un appareil en panne (appareil électroménager, vêtement, machine à coudre, etc…) et ne savez pas comment le réparer? Nous vous invitons à participer au repair café du 16 octobre. repair café hellemmes

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