Les herbiers de Plants and People, Musée d’arts de Nantes, Nantes
samedi 19 septembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Les herbiers de Plants and People Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, le botaniste du Jardin des Plantes, Aurélien Bour, vous invite à découvrir les herbiers présentés dans l’exposition Plants and People à travers son regard de spécialiste.
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Une visite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine Journées européennes du patrimoine
© Musée d’arts de Nantes
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