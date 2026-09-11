Les herbiers de Plants and People, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Les herbiers de Plants and People Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, le botaniste du Jardin des Plantes, Aurélien Bour, vous invite à découvrir les herbiers présentés dans l’exposition Plants and People à travers son regard de spécialiste.

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/

Une visite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine Journées européennes du patrimoine

© Musée d’arts de Nantes