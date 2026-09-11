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Les herbiers de Plants and People, Musée d’arts de Nantes, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Les herbiers de Plants and People, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Inscription 30 minutes avant à l'accueil-billetterie du musée

Les herbiers de Plants and People Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, le botaniste du Jardin des Plantes, Aurélien Bour, vous invite à découvrir les herbiers présentés dans l’exposition Plants and People à travers son regard de spécialiste.

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Une visite dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine Journées européennes du patrimoine

© Musée d’arts de Nantes

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