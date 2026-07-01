Les heures d’été Saint-Pardoux-Soutiers
lundi 13 juillet 2026 · Saint-Pardoux-Soutiers
Informations pratiques
Saint-Pardoux-Soutiers
Les heures d’été
Espace multi-activités Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 16:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Organisé par la Municipalité et le Foyer Rural.
Projection du film Mon ami le petit manchot à la tombée de la nuit, fanfare la Tchou TchouKa, fanfare, animations et tournois. .
Espace multi-activités Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 75 53 30
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English : Les heures d’été
L’événement Les heures d’été Saint-Pardoux-Soutiers a été mis à jour le 2026-07-01 par CC Val de Gâtine
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