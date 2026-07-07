Les Heures du Conte – Bilingues LSF/FR médiathèque James Baldwin Paris
samedi 19 septembre 2026 · médiathèque James Baldwin · Paris
Informations pratiques
Venez assister à l’Heure du Conte bilingues LSF/FR de la médiathèque James Baldwin : lecture d’histoires, comptines, jeux de doigts et chansignes, animées par les bibliothécaires.
- Deux séances se succèdent :
– à 10h30 pour les plus petits (0-3 ans)
– à 11h pour les plus grands (3-6 ans)
Ces séances sont bilingues LSF/FR. En français, les mots s’envolent, et en Langue des Signes Française
(LSF), les gestes prennent vie. Chaque mouvement devient une poésie
visuelle où les signes sont aussi puissants que les paroles.
- Les prochaines dates :
– Samedi 19 septembre : bilingue LSF/FR
– Samedi 21 novembre : bilingue LSF/FR
– Samedi 19 décembre : bilingue LSF/FR
Entrée gratuite, inscription sur place le jour J. Les places étant limitées merci de privilégier une venue en duo, 1 enfant / 1 parent.
Les séances bilingues LSF/FR :
- Des séances d’Heures du Conte en français sont aussi proposées, sous un nouveau format, à découvrir ici
Un moment à partager en famille pour plonger dans un univers où les histoires s’animent à deux mains et où chaque langue trouve sa mélodie !
Le samedi 21 novembre 2026
de 10h30 à 11h30
Le samedi 19 septembre 2026
de 10h30 à 11h30
Le samedi 19 décembre 2026
de 10h30 à 11h30
gratuit
Inscription sur place le jour J, dans la limite des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T13:30:00+02:00
fin : 2026-12-19T12:30:00+01:00
Date(s) : 2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T11:30:00+02:00;2026-11-21T10:30:00+02:00_2026-11-21T11:30:00+02:00;2026-12-19T10:30:00+02:00_2026-12-19T11:30:00+02:00
médiathèque James Baldwin 10 bis Rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
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