Les Heures du Conte – Bilingues LSF/FR médiathèque James Baldwin Paris

Informations pratiques

Venez assister à l’Heure du Conte bilingues LSF/FR de la médiathèque James Baldwin : lecture d’histoires, comptines, jeux de doigts et chansignes, animées par les bibliothécaires.

Deux séances se succèdent :

– à 10h30 pour les plus petits (0-3 ans)

– à 11h pour les plus grands (3-6 ans)

Ces séances sont bilingues LSF/FR. En français, les mots s’envolent, et en Langue des Signes Française

(LSF), les gestes prennent vie. Chaque mouvement devient une poésie

visuelle où les signes sont aussi puissants que les paroles.

Les prochaines dates :

– Samedi 19 septembre : bilingue LSF/FR

– Samedi 21 novembre : bilingue LSF/FR

– Samedi 19 décembre : bilingue LSF/FR

Entrée gratuite, inscription sur place le jour J. Les places étant limitées merci de privilégier une venue en duo, 1 enfant / 1 parent.

Les séances bilingues LSF/FR :

Des séances d’Heures du Conte en français sont aussi proposées, sous un nouveau format, à découvrir ici

Un moment à partager en famille pour plonger dans un univers où les histoires s’animent à deux mains et où chaque langue trouve sa mélodie !

Le samedi 21 novembre 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h30 à 11h30

Le samedi 19 décembre 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit

Inscription sur place le jour J, dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:30:00+02:00

fin : 2026-12-19T12:30:00+01:00

Date(s) : 2026-09-19T10:30:00+02:00_2026-09-19T11:30:00+02:00;2026-11-21T10:30:00+02:00_2026-11-21T11:30:00+02:00;2026-12-19T10:30:00+02:00_2026-12-19T11:30:00+02:00

médiathèque James Baldwin 10 bis Rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



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