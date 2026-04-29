Les heures lyriques : un voyage musical Cité de l’économie Paris

Un voyage musical du Second Empire aux Années 20, la Plaine Monceau est un quartier incontournable pour la bonne société passionnée d’art et de musique._ _Les lieux ont accueilli de célèbres artistes, musiciens, sculpteurs ou écrivains… En résonnance avec l’histoire du quartier la soprano Lauren Libaw, fera (re)découvrir des compositeurs tels que Ernest Chausson, Felix Mendelssohn, Camille Saint-Saëns, ou encore Franz Liszt. Entre rêverie, intensité et élégance.

Programme :

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) Les fées Le feuille de peuplier La cloche

Ernest Chausson (1855 – 1899) Dans la forêt du charme et de l’enchantement Les colibris Chanson perpétuelle

Franz Liszt (1811 – 1886) Ihr Glocken von Marling Der Fischerknabe Die Loreley

Felix Mendelssohn (1809 – 1847) Schilflied Neue Liebe Hexenlied

Avec :

Lauren Libaw est une soprano italo-américaine saluée pour la clarté et l’expressivité de sa voix. Formée à Yale et au Royal College of Music de Londres, elle se produit à l’international en opéra, concert et récital, mêlant avec aisance répertoire classique, Broadway, chanson française et théâtre yiddish.

Le pianiste britannique Ian Tindale s’impose comme une figure montante du répertoire de la mélodie, se produisant dans des salles prestigieuses à travers l’Europe. Parallèlement à son activité de récitaliste, il mène une carrière active de musicien de chambre et de coach. Il est également directeur artistique du festival Shipston Song, qu’il a fondé en 2022.

Concert lyrique à la Plaine Monceau : la soprano Lauren Libaw interprète Chausson, Mendelssohn, Saint-Saëns et Liszt dans un voyage musical du Second Empire aux Années 20.

Le jeudi 04 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Nous vous invitons à réserver directement sur notre site afin de garantir votre place.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-04T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T19:30:00+02:00_2026-06-04T20:30:00+02:00

Cité de l’économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/les-heures-lyriques-un-voyage-musical



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