Carte blanche à Jeanne Michard, Fréquence Lab #1 en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Aussi bien leadeuse que sidewoman, elle partage la scène avec entre autres, Rhoda Scott, Emile Londonien, Hugh Coltman, ainsi qu’avec plusieurs collectifs, les Paris Jazz Sessions, le Zoot Collectif, Déluge… autant de musiciens·nes actifs·ves et reconnus·es sur la scène jazz française et internationale. Elle se tourne également vers la scène électro/hip hop en rejoignant l’équipe des Chinese Man en 2025. Interprète mais aussi compositrice, ses collaborations l’amènent à écrire et arranger pour différentes formations allant du 5tet jusqu’au big band et fanfare.

En 2025 elle se rapproche de la scène groove électro avec de nouveaux projets de création. En recherche de nouvelles sonorités et de rencontres, elle travail autour d’un répertoire au accents éléctroniques et saturés, en passant d’une ambiance rock trans à un univers planant sur nappes de synthétiseurs. Le 38 Riv lui donne carte blanche pour présenter pour la première fois cette création qu’elle expérimentera sur trois dates avec trois équipes différentes réunies spécialement pour ces occasions.

Jeanne Michard : saxophone ténor

Béryl Benveniste : saxophone soprano

Cosimo Severi : clavier/synthé basse

Anaël Noury : batterie

Carte blanche — laboratoire de libertés

Depuis 2022, le 38Riv ouvre ses portes à des artistes en quête de liberté. Quatre soirs, une même scène offerte à la créativité, où émergents et confirmés tissent ensemble des histoires inédites. Ici, on ne vient pas seulement jouer, mais explorer, inventer, inviter, partager. Projets en gestation, rencontres imprévues, créations à fleur de peau — autant d’instants précieux à vivre au fil des concerts. Naïssam Jalal, Abdullah Miniawy, Camille Maussion, Richard Sears… des voix qui ont déjà marqué ce lieu en constante évolution, en attendant les suivantes.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, groove, electro — Jeanne Michard, musicienne saxophoniste et compositrice lauréate dans la catégorie « Révélation » aux Victoires du Jazz 2023 avec deux albums salués par la critique est aujourd’hui solidement ancrée dans la scène jazz française.

Le jeudi 04 juin 2026

de 19h30 à 20h30

Le jeudi 04 juin 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-04T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T19:30:00+02:00_2026-06-04T20:30:00+02:00;2026-06-04T21:30:00+02:00_2026-06-04T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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