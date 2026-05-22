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Exposition « ECHOES OF DRAG THE LINE » Speechless Paris

Exposition « ECHOES OF DRAG THE LINE » Speechless Paris

Exposition « ECHOES OF DRAG THE LINE » Speechless Paris jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Speechless

Adresse : 45 rue de Montreuil

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

ECHOES OF DRAG THE LINE : réunit le travail photographique de La Sototgraphy et les aquarelles de Leila.Aqua autour d’une même recherche : révéler l’humain derrière le drag.

Pendant deux ans, La sototgraphy a exploré, à travers le noir et blanc, l’univers drag au-delà de la scène et des artifices. Son objectif n’est pas de montrer le costume, mais de révéler la personne qui se cache derrière, avec ses émotions, ses forces et ses fragilités.

La rencontre avec Leila.Aqua ouvre une nouvelle dimension au projet. À partir de photographies inédites de Drag The Line, elle crée des aquarelles aux couleurs douces et décontrastées, où l’émotion prend le dessus sur le réel. Ses œuvres ne reproduisent pas les images : elles les prolongent, les transforment et leur donnent un nouvel écho.

Entre noir et blanc et couleur, photographie et peinture dialoguent dans une même recherche de sincérité. Cette collaboration donne naissance à “Echoes of Drag The Line”, une exposition sensible et immersive qui propose un regard profondément humain, intime et contemporain sur l’univers drag.

Une Exposition qui mélange la photographie et la peinture du 04 Juin au 04 Août 2026

Vernissage le 04 Juin 2026 – 18h à 22h
️ Entrée libre

Une exposition dédiée au monde du Drag qui mélange la photographie et la peinture.
Du jeudi 04 juin 2026 au mardi 04 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 17h00 à 22h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T20:00:00+02:00
fin : 2026-08-05T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T17:00:00+02:00_2026-06-04T22:00:00+02:00;2026-06-05T17:00:00+02:00_2026-06-05T22:00:00+02:00;2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00;2026-06-08T17:00:00+02:00_2026-06-08T22:00:00+02:00;2026-06-09T17:00:00+02:00_2026-06-09T22:00:00+02:00;2026-06-10T17:00:00+02:00_2026-06-10T22:00:00+02:00;2026-06-11T17:00:00+02:00_2026-06-11T22:00:00+02:00;2026-06-12T17:00:00+02:00_2026-06-12T22:00:00+02:00;2026-06-13T17:00:00+02:00_2026-06-13T22:00:00+02:00;2026-06-15T17:00:00+02:00_2026-06-15T22:00:00+02:00;2026-06-16T17:00:00+02:00_2026-06-16T22:00:00+02:00;2026-06-17T17:00:00+02:00_2026-06-17T22:00:00+02:00;2026-06-18T17:00:00+02:00_2026-06-18T22:00:00+02:00;2026-06-19T17:00:00+02:00_2026-06-19T22:00:00+02:00;2026-06-20T17:00:00+02:00_2026-06-20T22:00:00+02:00;2026-06-22T17:00:00+02:00_2026-06-22T22:00:00+02:00;2026-06-23T17:00:00+02:00_2026-06-23T22:00:00+02:00;2026-06-24T17:00:00+02:00_2026-06-24T22:00:00+02:00;2026-06-25T17:00:00+02:00_2026-06-25T22:00:00+02:00;2026-06-26T17:00:00+02:00_2026-06-26T22:00:00+02:00;2026-06-27T17:00:00+02:00_2026-06-27T22:00:00+02:00;2026-06-29T17:00:00+02:00_2026-06-29T22:00:00+02:00;2026-06-30T17:00:00+02:00_2026-06-30T22:00:00+02:00;2026-07-01T17:00:00+02:00_2026-07-01T22:00:00+02:00;2026-07-02T17:00:00+02:00_2026-07-02T22:00:00+02:00;2026-07-03T17:00:00+02:00_2026-07-03T22:00:00+02:00;2026-07-04T17:00:00+02:00_2026-07-04T22:00:00+02:00;2026-07-06T17:00:00+02:00_2026-07-06T22:00:00+02:00;2026-07-07T17:00:00+02:00_2026-07-07T22:00:00+02:00;2026-07-08T17:00:00+02:00_2026-07-08T22:00:00+02:00;2026-07-09T17:00:00+02:00_2026-07-09T22:00:00+02:00;2026-07-10T17:00:00+02:00_2026-07-10T22:00:00+02:00;2026-07-11T17:00:00+02:00_2026-07-11T22:00:00+02:00;2026-07-13T17:00:00+02:00_2026-07-13T22:00:00+02:00;2026-07-14T17:00:00+02:00_2026-07-14T22:00:00+02:00;2026-07-15T17:00:00+02:00_2026-07-15T22:00:00+02:00;2026-07-16T17:00:00+02:00_2026-07-16T22:00:00+02:00;2026-07-17T17:00:00+02:00_2026-07-17T22:00:00+02:00;2026-07-18T17:00:00+02:00_2026-07-18T22:00:00+02:00;2026-07-20T17:00:00+02:00_2026-07-20T22:00:00+02:00;2026-07-21T17:00:00+02:00_2026-07-21T22:00:00+02:00;2026-07-22T17:00:00+02:00_2026-07-22T22:00:00+02:00;2026-07-23T17:00:00+02:00_2026-07-23T22:00:00+02:00;2026-07-24T17:00:00+02:00_2026-07-24T22:00:00+02:00;2026-07-25T17:00:00+02:00_2026-07-25T22:00:00+02:00;2026-07-27T17:00:00+02:00_2026-07-27T22:00:00+02:00;2026-07-28T17:00:00+02:00_2026-07-28T22:00:00+02:00;2026-07-29T17:00:00+02:00_2026-07-29T22:00:00+02:00;2026-07-30T17:00:00+02:00_2026-07-30T22:00:00+02:00;2026-07-31T17:00:00+02:00_2026-07-31T22:00:00+02:00;2026-08-01T17:00:00+02:00_2026-08-01T22:00:00+02:00;2026-08-03T17:00:00+02:00_2026-08-03T22:00:00+02:00;2026-08-04T17:00:00+02:00_2026-08-04T22:00:00+02:00

Speechless 45 rue de Montreuil  75011 Paris
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