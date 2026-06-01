Action collective, Centre social Annam (Demi grande salle), Paris

Action collective Jeudi 4 juin, 13h30 Centre social Annam (Demi grande salle) Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T13:30:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T13:30:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

Centre social Annam (Demi grande salle) 4 rue d’Annam, Paris, 75020 Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://actions-traitements.org/at/contact »}]

Journée de Lutte contre les discriminations (Sérophobie, LGBTQIAphobies, Addictophobie)