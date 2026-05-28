Café-Concert : Séfoudi Kouyaté La Bellevilloise Paris
Café-Concert : Séfoudi Kouyaté La Bellevilloise Paris samedi 27 juin 2026.
Né en mars 1994 à Conakry, en République de Guinée, Séfoudi Kouyaté est le dernier fils du grand maître de la kora et figure renommée des Ballets Africains, M’Bady Kouyaté, et de sa troisième épouse, la chanteuse Diaryatou Kouyaté. Comme son nom de famille l’indique, il est « djéli », mot malinké qui signifie à la fois le « griot » et le « sang ». Autrement dit, le « griotage » est une affaire de sang. C’est un héritage. Séfoudi Kouyaté fait donc partie de cette caste de conteurs musiciens nés pour chanter, jouer et raconter l’histoire des hauts dignitaires de l’ancien Empire Mandingue (ou Empire du Mali fondé par Soundiata Keita au XIIIème siècle). Dès son plus jeune âge, et en dépit de son attirance pour le balafon et le djembé, il apprend la kora auprès de son père. Ce dernier lui enseigne la technique des grands korafolas (joueurs de kora) au gré des illustres thèmes de l’épopée mandingue.
Gratuit, réservation conseillée. Un supplément de 2 euros par couvert sera demandé en soutien aux artistes.
Séfoudi Kouyaté en concert à la Bellevilloise le 27 juin !
Le samedi 27 juin 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T20:00:00+02:00_2026-06-27T22:00:00+02:00
La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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