Pierre Marcus Quartet, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Amis de longue date, les musiciens partagent une véritable connivence musicale, nourrie d’écoute, d’échanges et d’improvisations inspirées.

Contrebassiste et compositeur de la scène jazz parisienne, Pierre Marcus s’est imposé comme un musicien recherché pour la finesse de son jeu et la solidité de son sens du groove. Formé au jazz et aux musiques improvisées, il développe très tôt une identité musicale personnelle, à la croisée de la tradition et de la modernité.

Leader de plusieurs projets, il signe des compositions sensibles et dynamiques, tout en collaborant avec de nombreux artistes de la scène française et internationale. Son approche privilégie l’écoute, le dialogue entre les musiciens et une grande liberté d’improvisation, faisant de chacun de ses concerts une expérience vivante et singulière.

Pierre Marcus : contrebasse

Thomas Galliano : batterie

Simon Chivallon : piano

Boris Blanchet : saxophone

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Standards, compositions — Le quartet de Pierre Marcus propose un moment de jazz vivant et complice, mêlant compositions originales de Pierre à quelques standards revisités.

Le samedi 27 juin 2026

de 19h30 à 20h30

Le samedi 27 juin 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-27T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T19:30:00+02:00_2026-06-27T20:30:00+02:00;2026-06-27T21:30:00+02:00_2026-06-27T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

