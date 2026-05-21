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Kiki Pride By Discoquette La Bellevilloise Paris

Kiki Pride By Discoquette La Bellevilloise Paris

Kiki Pride By Discoquette La Bellevilloise Paris samedi 27 juin 2026.

Lieu : La Bellevilloise

Adresse : 19-21 rue Boyer

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : <p>Scène Ouverte + Club (Avant 00h) 12,00 €</p><p>Club Only</p><p>15,99 €</p>

Comme d’habitude à la Kiki Pride de Discoquette, on commence la soirée par une grande scène ouverte drag avec 3 catégories : king, queen & queer.

Le tout sera jugé par un casting All Stars : Soa de Muse, Minima Gesté, Elvis Tresslay, Miroslav Toi Les Mains & Gloria Gaypierre.

Ensuite, place aux dancefloors avec 2 espaces pour danser toute la nuit sur un line-up 100% queer :

– le basement : 131BPM, A-440 b2b Sapphist Eye, Ixpé b2b Harey Izé, Nannä Volta b2b OK Pal.

– le drag club avec un line-up drag only : Akey, DJ Cuir Moustache et Gloria Gaypierre.

Horaires : 20h-6h

Sur place : 18€

KIKI PRIDE by Discoquette @ La Bellevilloise

Salut les Kikis !
Ta soirée préférée de la Pride déménage et pose ses valises pleines de paillettes à la Bellevilloise !
Le samedi 27 juin 2026
de 20h00 à 06h00
payant

Scène Ouverte + Club (Avant 00h) 12,00 €

Club Only

15,99 €

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T20:00:00+02:00_2026-06-27T06:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer  75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
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