Kiki Pride By Discoquette La Bellevilloise Paris

Comme d’habitude à la Kiki Pride de Discoquette, on commence la soirée par une grande scène ouverte drag avec 3 catégories : king, queen & queer.

Le tout sera jugé par un casting All Stars : Soa de Muse, Minima Gesté, Elvis Tresslay, Miroslav Toi Les Mains & Gloria Gaypierre.

Ensuite, place aux dancefloors avec 2 espaces pour danser toute la nuit sur un line-up 100% queer :

– le basement : 131BPM, A-440 b2b Sapphist Eye, Ixpé b2b Harey Izé, Nannä Volta b2b OK Pal.

– le drag club avec un line-up drag only : Akey, DJ Cuir Moustache et Gloria Gaypierre.

Horaires : 20h-6h

Sur place : 18€

KIKI PRIDE by Discoquette @ La Bellevilloise



Salut les Kikis !

Ta soirée préférée de la Pride déménage et pose ses valises pleines de paillettes à la Bellevilloise !

Le samedi 27 juin 2026

de 20h00 à 06h00

payant

Scène Ouverte + Club (Avant 00h) 12,00 €

Club Only

15,99 €

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T20:00:00+02:00_2026-06-27T06:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

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