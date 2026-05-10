Pop-up Store – Octopus Energy Pop-Up Stor Octopus Paris

Octopus Energy présente : Le Pop-up Store qui fait du bien à votre facture !

Et si comprendre votre consommation d’énergie devenait enfin simple (et même amusant) ?

Octopus Energy, le fournisseur qui rend l’énergie plus verte et moins chère, vous invite à vivre une expérience inédite. Nous ouvrons les portes du premier pop-up store dédié à la maîtrise de votre budget énergétique. Ici, pas de discours complexes, mais des solutions concrètes pour reprendre le pouvoir sur vos kilowatts.

Pourquoi venir nous voir ?

Le Parcours Immersif : De la cuisine au garage, découvrez la vérité sur vos équipements. Grâce à nos fiches pédagogiques, visualisez instantanément le coût annuel de chaque objet et repartez avec l’astuce Octopus pour réduire la note sans sacrifier votre confort.

De la cuisine au garage, découvrez la vérité sur vos équipements. Grâce à nos fiches pédagogiques, visualisez instantanément le coût annuel de chaque objet et repartez avec l’astuce Octopus pour réduire la note sans sacrifier votre confort. L’Expertise Octopus : Nos équipes sont là pour décrypter vos habitudes de consommation. Apprenez à traquer les « vampires énergétiques » et découvrez comment nos outils intelligents peuvent transformer votre quotidien.

Nos équipes sont là pour décrypter vos habitudes de consommation. Apprenez à traquer les « vampires énergétiques » et découvrez comment nos outils intelligents peuvent transformer votre quotidien. Goodies & Énergie Positive : Relevez nos défis, gagnez des cadeaux utiles pour la maison et profitez d’un moment de détente dans notre zone de recharge.

Relevez nos défis, gagnez des cadeaux utiles pour la maison et profitez d’un moment de détente dans notre zone de recharge. Le Plein d’Idées : On ne se contente pas de vous montrer le problème, on vous donne les clés. Repartez avec un plan d’action personnalisé pour mieux consommer votre électricité dès ce soir.

Chez Octopus Energy, nous croyons qu’une énergie mieux consommée est une énergie qui profite à tous : à votre portefeuille comme à la planète.

Ne subissez plus votre facture, venez apprendre à la piloter avec nous !

Le premier pop-up store dédié à vos économies d’énergie. Découvrez l’impact réel de vos équipements sur votre facture, gagnez des goodies, rechargez-vous en énergie et repartez avec le plein d’idées pour mieux consommer votre électricité.

Du jeudi 04 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T10:00:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00;2026-06-05T10:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00;2026-06-06T10:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-07T10:00:00+02:00_2026-06-07T19:00:00+02:00

Pop-Up Stor Octopus 80 rue de turenne 75003 Paris

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