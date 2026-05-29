Exposition : Une fête sans fin par Martin Robic Galerie Achetez de l’Art Paris

Plongez dans l’univers de Martin Robic à travers une sélection de planches originales. La Nuit Sans Fin : Une fête mystérieuse a lieu dans une ville reculée, dont on dit que lorsqu’on y assiste, c’est comme si elle durait éternellement. Dorothée s’y rend pour effectuer un reportage sur cette célébration entourée de questions sans réponse. Violette l’accompagne, tant pour lui rendre service que pour se changer ses propres idées. À force de rencontres et de visites d’endroits plus fantastiques et merveilleux les uns que les autres, elle commence à en oublier le mal qui la ronge. Mais peut-on réellement fuir ses problèmes éternellement ? Martin Robic livre un récit à fleur de peau et d’une grande sensibilité sur le mal-être et la mélancolie. Une invitation au voyage, aux rencontres, à tisser des liens : une pulsion de vie.



L’artiste

Nouvel recru du Label 619, ou encore « diamant brut » comme aiment appeler les fondateurs cette troisième génération d’artistes intégrés au Label, Martin Robic bénéficie d’une glorieuse préface signée Mathieu Bablet, qui inscrit cette nouvelle génération sous le signe de l’éloge et de la reconnaissance.

Le Label 619

Cette exposition s’inscrit en lien avec le Label 619, fondé par Run. Le label défend une bande dessinée ancrée dans son époque, nourrie par des influences variées comme les cultures urbaines, l’animation ou le design.

En laissant une grande liberté aux auteurs, il permet l’émergence de projets aux formes et aux récits singuliers, souvent à la croisée des genres. Le Label 619 s’est ainsi imposé comme un espace de création où se développent des univers forts, portés par une vraie identité visuelle et narrative.

Le Label 619 a vu émerger et accompagné plusieurs auteurs majeurs de la scène contemporaine, parmi lesquels Mathieu Bablet, Neyef ou encore Guillaume Singelin. Nous entretenons une collaboration étroite avec le Label 619 et présentons régulièrement les œuvres des artistes qui y sont associés.

Nos engagements

À travers les planches originales de bande dessinée, plongez au cœur du roman graphique. Vous y découvrez le trait, la vibration des couleurs, la profondeur du noir et blanc, et parfois même les pensées de l’auteur à travers de petites notes.

Depuis cinq ans, notre regard s’attache à mettre en lumière les œuvres derrière le livre, afin d’offrir à nos visiteurs toute la richesse de la bande dessinée. L’achat d’un ouvrage se prolonge ainsi par une expérience plus complète et sensible.

Vernissage

Jeudi 11 mai 2026 à partir de 18h

Ouvert à tous

Découvrez les planches originales de Martin Robic pour Une fête sans fin au label 619 !

Du jeudi 04 juin 2026 au samedi 13 juin 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit

Nos expositions et vernissages sont 100% gratuits et ouverts à tous sans réservation.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T11:00:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00;2026-06-05T11:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00;2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-10T11:00:00+02:00_2026-06-10T19:00:00+02:00;2026-06-11T11:00:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00;2026-06-12T11:00:00+02:00_2026-06-12T19:00:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00

Galerie Achetez de l’Art 24, rue de Lappe 75011 Paris

+33148055093 https://x.com/achetezdelart



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