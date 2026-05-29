Exposition : Shinzero par Guillaume Singelin et Mathieu Bablet Galerie Achetez de l’Art Paris

Nous avons le plaisir de vous convier à notre prochaine exposition consacrée au tome 2 de Shin Zero, de Mathieu Bablet et Guillaume Singelin au sein du Label 619, du 18 juin au 4 juillet 2026, dans notre galerie parisienne.

À l’occasion de cette deuxième exposition de Shin Zero chez Achetez de l’Art, amateurs de planches originales et d’illustrations inédites pourront replonger dans l’univers singulier de cette œuvre d’inspiration manga, devenue incontournable dans le paysage de la bande dessinée contemporaine. Pensé comme une mini-série en trois tomes publiée aux éditions Rue de Sèvres, Shin Zero poursuit sa relecture du mythe des Sentai dans un futur désabusé où les super-héros, autrefois glorifiés, sont désormais réduits à accomplir des missions via une application spécialisée. Entre satire sociale et nostalgie pop la série déploie un univers dense porté par l’écriture de Mathieu Bablet et le trait virtuose de Guillaume Singelin.

L’artiste

Guillaume Singelin est un auteur et illustrateur français reconnu pour son style graphique singulier, influencé par le manga, le cinéma et le jeu vidéo. Après des études en graphisme à l’EPSAA, il rejoint le Label 619 et participe à plusieurs projets marquants comme The Grocery, DoggyBags ou Loba Loca.

En tant qu’auteur complet, il se distingue avec des œuvres comme PTSD et Frontier, cette dernière ayant reçu plusieurs récompenses prestigieuses, dont le Fauve Éco-Raja au Festival d’Angoulême et le Prix Landerneau BD en 2023. En parallèle de la bande dessinée, il travaille également dans l’animation sur Mutafukaz ainsi que dans le jeu vidéo en tant que character designer sur Citizen Sleeper.

Le Label 619

Cette exposition s’inscrit en lien avec le Label 619, fondé par Run. Le label défend une bande dessinée ancrée dans son époque, nourrie par des influences variées comme les cultures urbaines, l’animation ou le design.

En laissant une grande liberté aux auteurs, il permet l’émergence de projets aux formes et aux récits singuliers, souvent à la croisée des genres. Le Label 619 s’est ainsi imposé comme un espace de création où se développent des univers forts, portés par une vraie identité visuelle et narrative.

Le Label 619 a vu émerger et accompagné plusieurs auteurs majeurs de la scène contemporaine, parmi lesquels Mathieu Bablet, Neyef ou encore Guillaume Singelin. Nous entretenons une collaboration étroite avec le Label 619 et présentons régulièrement les œuvres des artistes qui y sont associés.

Nos engagements

À travers les planches originales de bande dessinée, plongez au cœur du roman graphique. Vous y découvrez le trait, la vibration des couleurs, la profondeur du noir et blanc, et parfois même les pensées de l’auteur à travers de petites notes.

Depuis cinq ans, notre regard s’attache à mettre en lumière les œuvres derrière le livre, afin d’offrir à nos visiteurs toute la richesse de la bande dessinée. L’achat d’un ouvrage se prolonge ainsi par une expérience plus complète et sensible.

Vernissage

Jeudi 18 juin 2026 à partir de 18h

Ouvert à tous

Le retour de ShinZero chez Achetez de l’Art ! Découvrez notre sélection de planches originales du 18 juin au 4 juillet.

Du jeudi 04 juin 2026 au samedi 13 juin 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 11h00 à 19h00

gratuit

Nos expositions et vernissages sont 100% gratuits et ouverts à tous sans réservation.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T11:00:00+02:00_2026-06-04T19:00:00+02:00;2026-06-05T11:00:00+02:00_2026-06-05T19:00:00+02:00;2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T19:00:00+02:00;2026-06-10T11:00:00+02:00_2026-06-10T19:00:00+02:00;2026-06-11T11:00:00+02:00_2026-06-11T19:00:00+02:00;2026-06-12T11:00:00+02:00_2026-06-12T19:00:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T19:00:00+02:00

Galerie Achetez de l’Art 24, rue de Lappe 75011 Si vous êtes de passage à Bordeaux, notre galerie rue Bouffard exposera également Guillaume Singelin du 4 au 20 juin.Paris

+33148055093 https://x.com/achetezdelart



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