LES NOCES DE FIGARO Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS
LES NOCES DE FIGARO Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS jeudi 4 juin 2026.
Les Noces de Figaro, composé et créé en 1786, est le premier des trois opéras qui scellent la collaboration entre Mozart et le Librettiste Lorenzo da Ponte. Suivront rapidement Don Giovanni et Cosi fan tutte.
Le livret des Noces est, à quelques petites différences près, inspiré du Mariage de Figaro de Beaumarchais, et reste fidèle à l’esprit des Lumières et aux idées libérales de cette époque qui gagnent la noblesse et la bourgeoisie.
L’action se situe en une seule journée et un même lieu : chez le Comte et la Comtesse d’Almaviva où tout le monde s’affaire aux préparatifs du mariage de Figaro, valet du Comte, et de Susanna, femme de chambre de la Comtesse.
Mais, l’intrigue se complique lorsque Susanna révèle à Figaro que le Comte tente par tous les moyens de la séduire alors même qu’il clame haut et fort avoir « aboli le droit de cuissage ». Et lorsque Marcellina, la gouvernante, revendique d’épouser Figaro – qui lui avait promis sa main si elle consentait à lui prêter une belle somme d’argent…..
Sans compter Cherubino, mêlé malgré lui à l’affaire, Don Basilio intriguant complice du Comte , Bartolo ancien amant de Marcellina, le jardinier furieux, le notaire….
Figaro, Susanna et la Comtesse vont donc utiliser la ruse pour nouer une intrigue qui démasquera le Comte et l’obligera à reconnaître ses abus et enfin célébrer le mariage de Figaro et Susanna dans un final heureux.
Mise en scène : Colette HOCHAIN
Direction musicale : Lucile STEUNOU
Costumes : Séverine BOURDAIS
Assistant à la mise en scène : Antoine SARROTE
Régie lumières : Raphaël POUZET
Distribution :
Figaro : Andry RAZAFINIMANANA
Susanna : Katia LABARBE (04/06), Claudia CHMELENSKY (05/06)
Le Comte Almaviva : Julien SOARES
La Comtesse Almaviva : Cassandra BORTALIS (04/06), Laurynn FAVIERES (05/06)
Cherubino : Samaël EBERSTEIN (04/06), Judith GASNIER (05/06)
Barbarina et Don Curzio : Maria CUENCA
Don Basilio : Faustin LEYRIS
Marcellina : Lucie LEBLANC (04/06), Paola ALCARAZ (05/06)
Bartolo : Franz LAVRUT
Ensemble Instrumental :
Violon : Noémie POUMET
Alto : Lara TEIXEIRA-MARTINS
Violoncelle : Valentin BOUANCHAUD
Cor : Antoine SARROTE
Clarinette : Lucile VINCENS
Piano : Lucile STEUNOU
Dans le cadre de la deuxième semaine de la voix du 1er au 5 juin 2026, organisation d’un concert d’art lyrique
Du jeudi 04 juin 2026 au vendredi 05 juin 2026 :
jeudi, vendredi
de 19h30 à 20h30
gratuit
Il vous appartient impérativement de réserver avec le lien ci-dessous :
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-05T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T19:30:00+02:00_2026-06-04T20:30:00+02:00;2026-06-05T19:30:00+02:00_2026-06-05T20:30:00+02:00
Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS
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