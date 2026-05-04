Remise du Prix de poésie Léon-Paul Fargue Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Le Prix de poésie Léon-Paul Fargue se décompose

en deux prix distincts : le Prix de l’ouvrage de poésie et le Prix

d’interprétation poétique.

Il est parrainé par une personnalité du monde

de la culture accompagnée d’un jury de professionnels du monde de

l’édition, du théâtre et de la presse.

Le Prix de l’ouvrage de poésie est attribué à un livre paru dans l’année de remise du Prix ou dans l’année précédente.

Le Prix d’interprétation poétique récompense des

élèves comédiennes et comédiens des écoles d’art dramatique, d’une école supérieure

ou d’une université, âgés de 16 à 30 ans.

>> Toutes les informations sur le prix sur le site de la Mairie du 15e

Les partenaires :

Mairie du 15e

Poésie & chanson Sorbonne

L’Académie Charles Cros

Librairie L’embellie

Médiathèque Marguerite Yourcenar

Mardi 4 juin à 19h30



Auditorium de la médiathèque Marguerite Yourcenar

(niveau -1)

Sur inscription à partir du 4 mai sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

6e édition du Prix de poésie Léon-Paul Fargue, organisé par la Mairie du 15e, l’association Poésie & Chanson Sorbonne et l’Académie Charles Cros

Le jeudi 04 juin 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit

Sur inscription à partir du 4 mai auprès des bibliothécaires ou sur

Public adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-05T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T19:30:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://mairie15.paris.fr/pages/la-mairie-du-15e-arrondissement-de-paris-et-l-association-poesie-et-chanson-sorbonne-organisent-la-troisieme-edition-du-prix-de-poesie-leon-paul-fargue-22357 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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