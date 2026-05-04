Remise du Prix de poésie Léon-Paul Fargue Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Remise du Prix de poésie Léon-Paul Fargue Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris jeudi 4 juin 2026.
Le Prix de poésie Léon-Paul Fargue se décompose
en deux prix distincts : le Prix de l’ouvrage de poésie et le Prix
d’interprétation poétique.
Il est parrainé par une personnalité du monde
de la culture accompagnée d’un jury de professionnels du monde de
l’édition, du théâtre et de la presse.
Le Prix de l’ouvrage de poésie est attribué à un livre paru dans l’année de remise du Prix ou dans l’année précédente.
Le Prix d’interprétation poétique récompense des
élèves comédiennes et comédiens des écoles d’art dramatique, d’une école supérieure
ou d’une université, âgés de 16 à 30 ans.
>> Toutes les informations sur le prix sur le site de la Mairie du 15e
Les partenaires :
Mairie du 15e
Poésie & chanson Sorbonne
L’Académie Charles Cros
Librairie L’embellie
Médiathèque Marguerite Yourcenar
Mardi 4 juin à 19h30
Auditorium de la médiathèque Marguerite Yourcenar
(niveau -1)
Sur inscription à partir du 4 mai sur billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires
6e édition du Prix de poésie Léon-Paul Fargue, organisé par la Mairie du 15e, l’association Poésie & Chanson Sorbonne et l’Académie Charles Cros
Le jeudi 04 juin 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit
Sur inscription à partir du 4 mai auprès des bibliothécaires ou sur
Public adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-05T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T19:30:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://mairie15.paris.fr/pages/la-mairie-du-15e-arrondissement-de-paris-et-l-association-poesie-et-chanson-sorbonne-organisent-la-troisieme-edition-du-prix-de-poesie-leon-paul-fargue-22357 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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