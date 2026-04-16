Visite guidée de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi Mémorial de la Shoah Paris
Visite guidée de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi Mémorial de la Shoah Paris jeudi 4 juin 2026.
Comment approcher Simone Veil par un autre chemin que celui, désormais familier, de la femme d’État ? Comment restituer l’innocence d’une enfance niçoise brutalement interrompue par l’Occupation et la déportation ?
L’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi, conçue par le réalisateur et photographe David Teboul, s’attache à faire émerger l’histoire intime de la famille Jacob. À travers un ensemble de documents — correspondances, photographies, interviews — le visiteur découvre la relation profonde qui unit Madeleine (Milou), Denise et Simone avant, pendant et après la guerre.
Une dimension intime rarement mise en avant. Les archives présentées donnent à lire et à entendre les mots et les voix des sœurs Jacob qui nous racontent leur enfance à Nice, l’engagement de Denise dans la Résistance, l’arrestation de Simone, Milou et de leur mère Yvonne au printemps 1944, la déportation, les séparations, les pertes, puis l’après‑guerre, jusqu’au décès de Madeleine en 1952.
Une attention particulière est portée à leur jeune frère Jean, photographe en devenir, avec l’exposition de plusieurs de ses images, longtemps restées dans le cercle familial. Jean Jacob est déporté avec son père en 1944 par le convoi 73. Une histoire familiale tendre et tragique à la fois, qui rejoint la grande Histoire et témoigne du destin des Juifs de France.
Découvrez la nouvelle exposition du Mémorial de la Shoah Simone Veil. Mes sœurs et moi
Visite guidée pour Adultes
Le jeudi 04 juin 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit sous condition
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-04T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-05T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T19:30:00+02:00_2026-06-04T21:00:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/visite-guidee-l-exposition-simone-veil-mes-soeurs-et-moi +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Sport seniors en plein air : Gym douce, Qi Gong, Gym Boxe et Kung Fu au Square Jules Verne Square Jules Verne PARIS 16 avril 2026
- Forum Emploi & Formation, Centre Paris Anim’ Interclub 17, Paris 16 avril 2026
- Noa Eshkol, 1924-2007. Danse et compositions Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris 16 avril 2026
- Exposition solo « Embrumer le réel » : Pauline Bailly (La Femme-Nuage) LooLooLook Gallery Paris 16 avril 2026
- Noa Eshkol, 1924-2007. Danse et compositions Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme Paris 16 avril 2026