Les hirondelles Maison Paris Nature Paris
Les hirondelles Maison Paris Nature Paris mardi 9 juin 2026.
Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris.
Cette animation n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
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[Conférence + sortie]
La présence des hirondelles marque la saison estivale que nous traversons. Après une présentation des espèces présentes à Paris, nous tenterons d’observer le ballet qu’elles offrent parfois dans les airs du Parc Floral de Paris.
Le mardi 09 juin 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-09T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T14:30:00+02:00_2026-06-09T16:00:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
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