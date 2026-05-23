Les hirondelles Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 2 du Parc Floral de Paris.

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[Conférence + sortie]



La présence des hirondelles marque la saison estivale que nous traversons. Après une présentation des espèces présentes à Paris, nous tenterons d’observer le ballet qu’elles offrent parfois dans les airs du Parc Floral de Paris.

Le mardi 09 juin 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T17:30:00+02:00

fin : 2026-06-09T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T14:30:00+02:00_2026-06-09T16:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

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