« Les histoires de Bidouille » de SEPTEMBRE – l’heure du conte des 4 ans et + Bibliothèque Benoîte Groult Paris
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Benoîte Groult · Paris
Informations pratiques
Bidouille, c’est notre petite mascotte orange, qui adore lire des histoires.
Avec ses bibliothécaires, Bidouille vous propose un temps de lectures,
de chansons et de jeux de doigts ! Venez découvrir des albums et des kamishibaïs parmi nos nouveautés ou (re)découvrir nos coups de cœur d’hier, d’aujourd’hui et de toujours.
Chaque 2ème samedi du mois, à 17h. Retrouvez tous nos évènements sur réservation en ligne.
Notez dès à présent la date du RDV suivant : samedi 12 octobre 2026 de 17h à 17h40
Et pour les petites sœurs et les petits frères (de 0 à 3 ans), Bidouille raconte
aussi des PETITES histoires le matin même, de 10h30 à 11h.
Et si on écoutait des histoires ?
Chaque 2ème samedi du mois, à 17h, Bidouille et ses bibliothécaires lisent une sélection d’albums pour les enfants à partir de 4 ans.
Venez découvrir ou vous régaler à nouveau des trésors de la littérature jeunesse.
Le samedi 12 septembre 2026
de 17h00 à 17h40
gratuit
Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T20:40:00+02:00
Date(s) : 2026-09-12T17:00:00+02:00_2026-09-12T17:40:00+02:00
Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris
https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
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