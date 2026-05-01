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Les Histoires de Capucine Espace Boris Vian Montluçon

Les Histoires de Capucine Espace Boris Vian Montluçon samedi 30 mai 2026.

Lieu : Espace Boris Vian

Adresse : 27 rue des Faucheroux

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Montluçon

Les Histoires de Capucine

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Des histoires, des contes animés autour du livre pour rêver, grandir et s’émerveiller.
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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45 

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English :

Stories and animated tales around books to dream, grow and marvel.

L’événement Les Histoires de Capucine Montluçon a été mis à jour le 2026-05-06 par Montluçon Tourisme

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