Les Histoires de Capucine Espace Boris Vian Montluçon

Montluçon

Les Histoires de Capucine

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Des histoires, des contes animés autour du livre pour rêver, grandir et s’émerveiller.

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Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

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English :

Stories and animated tales around books to dream, grow and marvel.

L’événement Les Histoires de Capucine Montluçon a été mis à jour le 2026-05-06 par Montluçon Tourisme