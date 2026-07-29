Informations pratiques

Alençon

LES HOMMES SONT DES FEMMES COMME LES AUTRES

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 21:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Ce n’est pas toujours facile d’être une femme… Stéphane, célibataire sympa mais plutôt macho en fera la douloureuse expérience en se retrouvant dans la peau d’une superbe bombe latine pendant une soirée.

Pris dans un imbroglio infernal avec la belle Joanna et son frère Bruno, il devra se sortir de situations pour le moins très embarrassantes. Les ennuis commencent, et ils ne sont pas près de s’arrêter.

Amour, quiproquos, rebondissements, exotisme et revolvers, tels sont les ingrédients de ce boulevard moderne aux dialogues percutants et au rythme effréné.

Découvrez un trio délirant formé par trois comédiens survoltés qui vous tiendront en haleine pendant presque 1h30. Déjanté, décalé, jubilatoire, Les hommes sont des femmes comme les autres est une comédie à 100 à l’heure, à voir en couple, entre amis, ou en famille.

Après plus de 2000 représentations et plus de 300 000 spectateurs à travers toute la France Les hommes sont des femmes comme les autres continue d’élargir son public !!

Ouverture des portes à 19h

Restauration possible sur place

ZA Le Chêne, 72610 Arçonnay .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 49 50 19 02

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English : LES HOMMES SONT DES FEMMES COMME LES AUTRES

L’événement LES HOMMES SONT DES FEMMES COMME LES AUTRES Alençon a été mis à jour le 2026-07-22 par OT CUA ALENCON