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LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES FEMMES DE VENUS ZENITH DE PAU Pau

LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES FEMMES DE VENUS ZENITH DE PAU Pau

LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES FEMMES DE VENUS ZENITH DE PAU Pau samedi 20 mars 2027.

Lieu : ZENITH DE PAU

Adresse : Rue Suzanne Bacarisse

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 20 mars 2027

Fin : samedi 20 mars 2027

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 42.2 42.2 42.2 Tarif de base plein tarif

Pau

LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES FEMMES DE VENUS

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 42.2 – 42.2 – 42.2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-20 20:30:00
fin : 2027-03-20 22:30:00

Date(s) :
2027-03-20

Mars, Dieu de la guerre. Vénus, Déesse de l’amour

En quoi hommes et femmes sont-ils différents ?
Avec 2 millions de spectateurs, ce spectacle inspiré du Best-seller de John Gray est devenu une véritable référence !

A l’heure où les rapports hommes-femmes sont questionnés, décortiqués, voire malmenés, ce spectacle, prouve que l’égalité est bien en marche, que le couple est loin d’être un schéma ringard et qu’au-delà des orientations sexuelles de chacun, tout le monde court après la même chose l’amour !

Vous échangerez des regards… vous vous donnerez des coups de coudes… vous allez sourire et éclater de rire parfois vous vous surprendrez à réfléchir… vous en apprendrez certainement plus sur les arcanes des logiques masculines et féminines et vous vous exclamerez vraisemblablement Ah si on avait compris tout cela plus tôt… !   .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50  billetzenith@pau-evenements.fr

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English : LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES FEMMES DE VENUS

L’événement LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES FEMMES DE VENUS Pau a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Pau

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