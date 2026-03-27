Les Imaginales ShortStories Cie DÍRTZtheatre Esplanade du MUDAAC Épinal

Les Imaginales ShortStories Cie DÍRTZtheatre

Esplanade du MUDAAC 1 place Lagarde Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29

À la croisée de la danse contemporaine et de la marionnette portée, ce triptyque emporte le spectateur dans un univers de métamorphoses.

À travers les âges, entre réalité et onirisme, hommes, femmes, marionnettes, corps vivants et corps-objets s’entremêlent en une danse sensible pour révéler avec pudeur les liens qui nous accompagnent au fil de la vie.

Le premier opus, ALIAS, est une mise à nu sensible et charnelle d’un homme qui part à la rencontre de l’autre tapi au fond de lui-même.

Hommage poétique aux différents âges de la vie, Nonna(s) don’t cry réveille avec délicatesse nos liens entre générations.

Le troisième Pas, à la fois solo, duo et trio, aborde avec humour et tendresse la notion d’interdépendance.

Une évocation plus qu’un discours, un moment de poésie et de suspension pour laisser parler cette petite voix qui n’est autre que soi.

Rendez-vous sur l’esplanade du Musée départemental d’art ancien et contemporain (MUDAAC) !

Spectacle proposé dans le cadre de l’édition 2026 des Imaginales, festival de littérature de l’imaginaire, organisé par la Ville d’Épinal.

Sans réservation, dans la limite des places disponiblesTout public

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Esplanade du MUDAAC 1 place Lagarde Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 20 33

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English :

At the crossroads of contemporary dance and puppetry, this triptych takes the spectator into a world of metamorphoses.

Across the ages, between reality and dream, men, women, puppets, living bodies and body-objects intermingle in a sensitive dance that reveals, with modesty, the links that accompany us through life.

The first opus, ALIAS, is a sensitive, carnal exposure of a man who sets out to meet the other lurking deep within himself.

A poetic tribute to the different ages of life, Nonna(s) don?t cry delicately awakens the bonds between generations.

Le troisième Pas, part solo, part duo and part trio, tackles the notion of interdependence with humor and tenderness.

An evocation rather than a speech, a moment of poetry and suspension to let that little voice speak for itself.

See you on the esplanade of the Musée départemental d?art ancien et contemporain (MUDAAC)!

This show is part of the 2026 edition of Les Imaginales, a festival of fantasy literature organized by the town of Épinal.

No reservation necessary, subject to availability

L’événement Les Imaginales ShortStories Cie DÍRTZtheatre Épinal a été mis à jour le 2026-03-27 par OT EPINAL ET SA REGION