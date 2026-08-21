Les Impromptueuses : Traversées P.O.P, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

Les Impromptueuses : Traversées P.O.P Vendredi 18 décembre, 13h00 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T13:00:00+01:00 – 2026-12-18T14:00:00+01:00

Fin : 2026-12-18T13:00:00+01:00 – 2026-12-18T14:00:00+01:00

Vendredi 18 décembre 13h

Ce programme original propose une relecture inattendue de grands succès de la musique pop des dernières décennies, à travers des arrangements spécialement conçus pour quatuor à cordes. Certaines reprises s’imposent presque naturellement – comme un clin d’œil aux Beatles, pionniers dans l’intégration des cordes à la musique populaire – tandis que d’autres surprennent, à l’image de titres de Lady Gaga ou Billie Eilish.

Avec créativité et finesse, Les Impromptueuses donnent un nouveau souffle à ces morceaux emblématiques, en mêlant les textures riches du quatuor à cordes aux rythmes et aux couleurs de la pop. Ce programme incarne parfaitement l’esprit du quatuor : en véritables exploratrices des styles, les musiciennes aiment faire tomber les barrières et créer des ponts entre les univers musicaux. À travers ces arrangements, elles partagent leur plaisir de jouer, de réinventer et d’offrir au public une expérience musicale originale, vivante et accessible.

Avec la participation de Jady Moreira De Oliveira, Camille Suffran, Alix Habert et Estelle Besingrand.

Bibliothèque d’étude et du patrimoine

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

Une relecture inattendue de grands succès de la musique pop des dernières décennies