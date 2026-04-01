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Les Impro’pulaires Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône

Les Impro’pulaires Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Pêle Mêle Café

Adresse : 4 Rue de Mâcon

Ville : 01090 Montmerle-sur-Saône

Département : Ain

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Montmerle-sur-Saône

Les Impro’pulaires

Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30

Date(s) :
2026-04-30

Les Impro’pulaires, c’est une troupe d’impro amateur qui joue sans filet… et sans se prendre au sérieux. Sur scène, tout peut arriver ça fuse, ça dérape, ça rebondit… et surtout, ça fait rire !
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Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 41 90  pelemelecafe@pelemelecafe.fr

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English :

Les Impro’pulaires is an amateur improv troupe that plays without a net? and without taking itself too seriously. On stage, anything can happen: things get out of hand, they get out of hand, they bounce off each other… and above all, they make you laugh!

L’événement Les Impro’pulaires Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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