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Marché aux fleurs et aux légumes Montmerle-sur-Saône

Marché aux fleurs et aux légumes Montmerle-sur-Saône dimanche 3 mai 2026.

Adresse : Place du marché

Ville : 01090 Montmerle-sur-Saône

Département : Ain

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Montmerle-sur-Saône

Marché aux fleurs et aux légumes

Place du marché Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 08:00:00
fin : 2026-05-03 12:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Manifestation organisée par les parents d’élèves bénévoles pour financer différents projets éducatifs, ludiques et culturels au profit des enfants des écoles maternelles et primaires Saint-Joseph à Montmerle-sur-Saône.
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Place du marché Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   apelstjosephmontmerle@gmail.com

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English : Marché aux fleurs

Event organized by parent volunteers to finance various educational, recreational and cultural projects for children at Saint-Joseph nursery and elementary school in Montmerle-sur-Saône.

L’événement Marché aux fleurs et aux légumes Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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