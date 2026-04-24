Les incontournables ! (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes
Les incontournables ! (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 14 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 15:00 – 16:00
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.Tarifs : 8€/4€/2,5€/gratuit En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Rejoignez-nous pour une visite adaptée aux grands et aux petits pour regarder les tableaux de Georges de la Tour, J.A. Dominique Ingres, Claude Monet, etc.À partir de 6 ans.Durée : 1h
Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-en-famille
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