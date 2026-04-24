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Les incontournables ! (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Les incontournables ! (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Les incontournables ! (+ 6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Musée d'arts de Nantes

Adresse : 10 Rue Georges Clemenceau

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 15:00

Tarif : Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l'agenda en ligne.Tarifs : 8€/4€/2,5€/gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-14 15:00 – 16:00
Gratuit : non Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.Tarifs : 8€/4€/2,5€/gratuit En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99 

Rejoignez-nous pour une visite adaptée aux grands et aux petits pour regarder les tableaux de Georges de la Tour, J.A. Dominique Ingres, Claude Monet, etc.À partir de 6 ans.Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.tickeasy.com/fr-FR/famille-en-famille


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