LES INCONTOURNABLES FÊTENT LE TOUR DE FRANCE Lagrasse
mardi 7 juillet 2026 · Lagrasse
Informations pratiques
Lagrasse
LES INCONTOURNABLES FÊTENT LE TOUR DE FRANCE
16 rue Paul Vergnes Lagrasse Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07
À l’occasion du passage du Tour de France dans les Corbières Minervois, les équipes des sites incontournables du territoire vous donnent rendez-vous sur la promenade de Lagrasse !
Retrouvez les châteaux de Termes et de Villerouge-Termenès, l’abbaye médiévale de Lagrasse et l’Office de Tourisme Corbières Minervois sur un stand commun, installé au cœur de l’effervescence.
Au programme jeux, animations, goodies des différents sites à collectionner et jeu-concours. Une journée festive, conviviale et pleine de bonne humeur pour patienter avant le passage des coureurs !
.
16 rue Paul Vergnes Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 27 57 57 info@ptcm.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 To celebrate the Tour de France’s passage through the Corbières Minervois, the teams from the region’s must-see sites invite you to join them on the Lagrasse promenade!
Come see the castles of Termes and Villerouge-Termen%E8s, the medieval abbey of Lagrasse, and the Corbières Minervois Tourist Office at a shared booth set up right in the heart of the action.
On the agenda: games, entertainment, collectible goodies from the various sites, and a contest. A festive, friendly day full of good cheer to keep you entertained while you wait for the runners to pass by!
L’événement LES INCONTOURNABLES FÊTENT LE TOUR DE FRANCE Lagrasse a été mis à jour le 2026-07-03 par
À voir aussi à Lagrasse (Aude)
- VISITE GUIDÉE LAGRASSE ET SES PLAFONDS MÉDIÉVAUX Lagrasse 12 juillet 2026
- L’ÉTÉ EN CORBIÈRES SOIRÉE TERROIR DE LAGRASSE Lagrasse 16 juillet 2026
- FESTIVAL DES ABRACADAGRASSES Lagrasse 17 juillet 2026
- VINS VIGNES ET ABBAYE Lagrasse 18 juillet 2026
- FESTIVAL DES ABRACADAGRASSES Lagrasse 18 juillet 2026