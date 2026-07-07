Informations pratiques

Lagrasse

LES INCONTOURNABLES FÊTENT LE TOUR DE FRANCE

16 rue Paul Vergnes Lagrasse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :

2026-07-07

À l’occasion du passage du Tour de France dans les Corbières Minervois, les équipes des sites incontournables du territoire vous donnent rendez-vous sur la promenade de Lagrasse !

Retrouvez les châteaux de Termes et de Villerouge-Termenès, l’abbaye médiévale de Lagrasse et l’Office de Tourisme Corbières Minervois sur un stand commun, installé au cœur de l’effervescence.

Au programme jeux, animations, goodies des différents sites à collectionner et jeu-concours. Une journée festive, conviviale et pleine de bonne humeur pour patienter avant le passage des coureurs !

.

16 rue Paul Vergnes Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 27 57 57 info@ptcm.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 To celebrate the Tour de France’s passage through the Corbières Minervois, the teams from the region’s must-see sites invite you to join them on the Lagrasse promenade!

Come see the castles of Termes and Villerouge-Termen%E8s, the medieval abbey of Lagrasse, and the Corbières Minervois Tourist Office at a shared booth set up right in the heart of the action.

On the agenda: games, entertainment, collectible goodies from the various sites, and a contest. A festive, friendly day full of good cheer to keep you entertained while you wait for the runners to pass by!

L’événement LES INCONTOURNABLES FÊTENT LE TOUR DE FRANCE Lagrasse a été mis à jour le 2026-07-03 par