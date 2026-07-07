Les indispensables du cinéma Terminator place Dinan Le Croisic

Informations pratiques

Le Croisic

Les indispensables du cinéma Terminator

place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:00:00

fin : 2026-07-07 23:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Terminator

Les indispensables du cinéma

1h47min Action, Science Fiction Par James Cameron, Gale Anne Hurd avec Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton

Un Terminator, robot d’aspect humain, est envoyé d’un futur où sa race livre aux hommes une guerre sans merci. Sa mission est de trouver et d’éliminer Sarah Connor avant qu’elle ne donne naissance à John, appelé à devenir le chef de la résistance. Cette dernière envoie un de ses membres, Reese, aux trousses du cyborg.

Séance précédée d’une présentation / analyse filmique

Réservation par le site du Hublot, ou en caisse. .

place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les indispensables du cinéma Terminator Le Croisic a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44