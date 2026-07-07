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AGENDA · Le Croisic

Les indispensables du cinéma Terminator place Dinan Le Croisic

mardi 7 juillet 2026 · place Dinan · Le Croisic

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
place Dinan
Adresse
Cinéma Le Hublot
Ville
44490 Le Croisic
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Le Croisic

Les indispensables du cinéma Terminator

place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07 23:30:00

Date(s) :
2026-07-07

Terminator
Les indispensables du cinéma

1h47min Action, Science Fiction Par James Cameron, Gale Anne Hurd avec Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton

Un Terminator, robot d’aspect humain, est envoyé d’un futur où sa race livre aux hommes une guerre sans merci. Sa mission est de trouver et d’éliminer Sarah Connor avant qu’elle ne donne naissance à John, appelé à devenir le chef de la résistance. Cette dernière envoie un de ses membres, Reese, aux trousses du cyborg.

Séance précédée d’une présentation / analyse filmique

Réservation par le site du Hublot, ou en caisse.   .

place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire   lehublotserviceclients@gmail.com

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English :

L’événement Les indispensables du cinéma Terminator Le Croisic a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44

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