Les indispensables du cinéma Terminator place Dinan Le Croisic
mardi 7 juillet 2026 · place Dinan · Le Croisic
Informations pratiques
Le Croisic
Les indispensables du cinéma Terminator
place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 21:00:00
fin : 2026-07-07 23:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Terminator
Les indispensables du cinéma
1h47min Action, Science Fiction Par James Cameron, Gale Anne Hurd avec Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton
Un Terminator, robot d’aspect humain, est envoyé d’un futur où sa race livre aux hommes une guerre sans merci. Sa mission est de trouver et d’éliminer Sarah Connor avant qu’elle ne donne naissance à John, appelé à devenir le chef de la résistance. Cette dernière envoie un de ses membres, Reese, aux trousses du cyborg.
Séance précédée d’une présentation / analyse filmique
Réservation par le site du Hublot, ou en caisse. .
place Dinan Cinéma Le Hublot Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire lehublotserviceclients@gmail.com
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English :
L’événement Les indispensables du cinéma Terminator Le Croisic a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44
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