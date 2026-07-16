LES INNOCENTS Espace culturel LE ROUDOUR Saint-Martin-des-Champs

Informations pratiques

Saint-Martin-des-Champs

LES INNOCENTS

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 20:30:00

fin : 2027-03-19 22:00:00

Date(s) :

2027-03-19

Dans les années 80 et 90, à une époque où la pop à la française ne brillait que par de fragiles intermittences, Les Innocents auront été un phare sûr, embrasé du dedans par une flamme mélodique et des fulgurances poétiques qu’eux seuls savaient attiser. Une certaine idée de l’excellence et de l’élégance, affirmée et affinée au fil du temps par un collectif qui, comme rarement par chez nous, a su faire vibrer en sympathie les cordes de l’exigence artistique et du succès populaire. La belle histoire s’est achevée en 2000 ; mais ces belles histoires-là, en vérité, ne s’achèvent jamais vraiment. Jipé Nataf et Jean-Chri Urbain, les deux grands éclaireurs du groupe, ont décidé de raviver leur complicité autour des feux croisés de leurs voix et de leurs guitares. Ce soir, ils se retrouvent sur scène pour reprendre ce répertoire enchanté de l’histoire de la pop française, revisitant les chansons de Post Partum et quelques autres de ses titres de gloire… .

Espace culturel LE ROUDOUR 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

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L’événement LES INNOCENTS Saint-Martin-des-Champs a été mis à jour le 2026-07-16 par OT BAIE DE MORLAIX