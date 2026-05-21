Les insectes et autres petites bêtes Prairies Saint-Martin Rennes Mercredi 24 juin, 14h30 Ille-et-Vilaine

Partez en famille à la rencontre des insectes et petites bêtes lors d’une animation nature.

**Lieu** : Rennes (35)

**Point de rendez-vous** : Devant la Longère du 68 Canal Saint-Martin

**Horaire** : 14h30 à 16h30

**Réservation** : Oui

**Nombre de places** : 15

**Âge minimal** : 8

**Prix** : Gratuit

**Contact** : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)

Entre observations et découvertes, apprenez à mieux connaître ces discrets habitants de nos milieux naturels, comprendre leur rôle… et, pourquoi pas, dompter vos peurs !

– Accessible PMR

– Dès 8 ans

– Prévoir des chaussures confortables

– Adapter sa tenue à la météo

Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à [_**reservation.bretagne@lpo.fr**_](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr) en indiquant dans votre mail :

* La date de la sortie

* L’intitulé de la sortie

* Le nombre d’adulte(s)

* Le nombre d’enfant(s) et leur âge

* Un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin

* Comment vous avez entendu parler de cette sortie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-24T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-24T16:30:00.000+02:00

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reservation.bretagne@lpo.fr

Prairies Saint-Martin Canal Saint-Martin, Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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