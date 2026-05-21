Les insectes et autres petites bêtes Prairies Saint-Martin Rennes
Les insectes et autres petites bêtes Prairies Saint-Martin Rennes mercredi 24 juin 2026.
Les insectes et autres petites bêtes Prairies Saint-Martin Rennes Mercredi 24 juin, 14h30 Ille-et-Vilaine
Partez en famille à la rencontre des insectes et petites bêtes lors d’une animation nature.
**Lieu** : Rennes (35)
**Point de rendez-vous** : Devant la Longère du 68 Canal Saint-Martin
**Horaire** : 14h30 à 16h30
**Réservation** : Oui
**Nombre de places** : 15
**Âge minimal** : 8
**Prix** : Gratuit
**Contact** : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)
Entre observations et découvertes, apprenez à mieux connaître ces discrets habitants de nos milieux naturels, comprendre leur rôle… et, pourquoi pas, dompter vos peurs !
– Accessible PMR
– Dès 8 ans
– Prévoir des chaussures confortables
– Adapter sa tenue à la météo
Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à [_**reservation.bretagne@lpo.fr**_](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr) en indiquant dans votre mail :
* La date de la sortie
* L’intitulé de la sortie
* Le nombre d’adulte(s)
* Le nombre d’enfant(s) et leur âge
* Un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin
* Comment vous avez entendu parler de cette sortie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-24T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-24T16:30:00.000+02:00
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reservation.bretagne@lpo.fr
Prairies Saint-Martin Canal Saint-Martin, Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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