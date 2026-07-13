Les insectes terricoles Parc du Grand Blottereau Nantes
mercredi 9 septembre 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-09 16:30 – 17:30
Gratuit : non Sur inscription Tout public
Nichant dans le sol, les insectes terricoles constituent un trésor méconnu de la biodiversité. Apprenez à connaître ces petites bêtes dont certaines sont essentielles pour la pollinisation comme les abeilles de terre. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc du Grand Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau 06 64 10 58 24 https://my.weezevent.com/biodiversete-2026
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