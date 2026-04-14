Les Instantanées, Musée Paul Valéry, Sète
Les Instantanées, Musée Paul Valéry, Sète samedi 23 mai 2026.
Les Instantanées Samedi 23 mai, 21h00 Musée Paul Valéry Hérault
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
À l’écoute des paysages qu’ils traversent, le duo composé de la peintre Pascaline Mitaranga et du plasticien sonore Anthony Carcone, propose un voyage à la croisée de la musique et du dessin.
Tous publics à partir de 5 ans sans réservation dans la limite des places disponibles.
Musée Paul Valéry 148 rue François Desnoyer, 34200 Sète, France Sète 34200 Hérault Occitanie 0499047616 https://www.museepaulvalery-sete.fr/ Collections d’art variées et retraçant l’histoire de Sète et des Sètois : Salle sur les Joutes : palmarès, pavois anciens, gravures, de 1666 à nos jours ; Salle dédiée au poète et académicien Paul Valery, avec vue sur le cimetière marin ; Le groupe Montpellier-Sète, constitué en 1964 autour de François Desnoyer ; OEuvres orientalistes. – En bus : Ligne 5 – En voiture : Un parking de 42 places et 2 places réservées pour personnes à mobilité réduite sont disponibles.
À l’écoute des paysages qu’ils traversent, le duo composé de la peintre Pascaline Mitaranga et du plasticien sonore Anthony Carcone, propose un voyage à la croisée de la musique et du dessin.
©Les Instantanées
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