Les Instantanées, Musée Paul Valéry, Sète

Les Instantanées Samedi 23 mai, 21h00 Musée Paul Valéry Hérault

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

À l’écoute des paysages qu’ils traversent, le duo composé de la peintre Pascaline Mitaranga et du plasticien sonore Anthony Carcone, propose un voyage à la croisée de la musique et du dessin.

Tous publics à partir de 5 ans sans réservation dans la limite des places disponibles.

Musée Paul Valéry 148 rue François Desnoyer, 34200 Sète, France Sète 34200 Hérault Occitanie 0499047616 https://www.museepaulvalery-sete.fr/ Collections d’art variées et retraçant l’histoire de Sète et des Sètois : Salle sur les Joutes : palmarès, pavois anciens, gravures, de 1666 à nos jours ; Salle dédiée au poète et académicien Paul Valery, avec vue sur le cimetière marin ; Le groupe Montpellier-Sète, constitué en 1964 autour de François Desnoyer ; OEuvres orientalistes. – En bus : Ligne 5 – En voiture : Un parking de 42 places et 2 places réservées pour personnes à mobilité réduite sont disponibles.

À l’écoute des paysages qu’ils traversent, le duo composé de la peintre Pascaline Mitaranga et du plasticien sonore Anthony Carcone, propose un voyage à la croisée de la musique et du dessin.

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