Sète

LES INSTANTANÉES

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

À l’écoute des paysages qu’ils traversent, le duo composé de la peintre Pascaline Mitaranga et du plasticien sonore Anthony Carcone, propose un voyage à la croisée de la musique et du dessin.Tous publics à partir de 5 ans sans réservation dans la limite des places disponibles

À l’écoute des paysages qu’ils traversent, le duo composé de la peintre Pascaline Mitaranga et du plasticien sonore Anthony Carcone, propose un voyage à la croisée de la musique et du dessin.Tous publics à partir de 5 ans sans réservation dans la limite des places disponibles .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr

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English : LES INSTANTANÉES

Listening to the landscapes they travel through, the duo of painter Pascaline Mitaranga and sound artist Anthony Carcone propose a journey at the crossroads of music and drawing.All ages 5 and up, subject to availability

L’événement LES INSTANTANÉES Sète a été mis à jour le 2026-04-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE