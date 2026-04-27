LES INSTANTANÉES Sète
LES INSTANTANÉES Sète samedi 23 mai 2026.
Sète
LES INSTANTANÉES
Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
À l’écoute des paysages qu’ils traversent, le duo composé de la peintre Pascaline Mitaranga et du plasticien sonore Anthony Carcone, propose un voyage à la croisée de la musique et du dessin.Tous publics à partir de 5 ans sans réservation dans la limite des places disponibles
À l’écoute des paysages qu’ils traversent, le duo composé de la peintre Pascaline Mitaranga et du plasticien sonore Anthony Carcone, propose un voyage à la croisée de la musique et du dessin.Tous publics à partir de 5 ans sans réservation dans la limite des places disponibles .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 99 04 76 11 mediationpaulvalery@ville-sete.fr
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English : LES INSTANTANÉES
Listening to the landscapes they travel through, the duo of painter Pascaline Mitaranga and sound artist Anthony Carcone propose a journey at the crossroads of music and drawing.All ages 5 and up, subject to availability
L’événement LES INSTANTANÉES Sète a été mis à jour le 2026-04-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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