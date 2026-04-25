les instants historiques Courtenay
les instants historiques Courtenay mardi 12 mai 2026.
Courtenay
les instants historiques
25 Place Honoré Combe Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:00:00
fin : 2026-05-12 19:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Venez remonter le temps entre passionnés de l’histoire de Courtenay ! Chacun vient avec ses connaissances, ses documents, et ses récits à partager…
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25 Place Honoré Combe Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 27 85 mediathequepca@courtenay45.com
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English :
Come and step back in time with other Courtenay history enthusiasts! Everyone brings their own knowledge, documents and stories to share?
L’événement les instants historiques Courtenay a été mis à jour le 2026-04-25 par OT 3CBO
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