LES INTERNATIONALES DE LA GUITARE Montpellier

LES INTERNATIONALES DE LA GUITARE

11 Boulevard Victor Hugo Montpellier Hérault

Début : 2026-09-26

fin : 2026-10-18

2026-09-26

La 31ème édition des Internationales de la Guitare se déroule du 26 septembre au 18 octobre 2026 !

Découvrez des grands noms de la musique, des concerts et rencontres musicales à Montpellier et sa Métropole.

Des artistes internationaux de haut-vol qui ont à cœur de partager avec vous leur passion pour la guitare.

A ne pas manquez non plus les 24h démentes ! 10 concerts gratuits pendant 24h dans le centre ville de Montpellier un marathon musical endiablé dans des lieux emblématiques du patrimoine de Montpellier.

Programmation à venir .

11 Boulevard Victor Hugo Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 66 36 55 igcontact@orange.fr

English :

The 31st edition of Les Internationales de la Guitare takes place from September 26 to October 18, 2026!

Discover the big names in music, concerts and musical encounters in Montpellier and the surrounding area.

International artists of the highest calibre, eager to share their passion for the guitar with you.

