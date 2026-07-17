Les invertueuses, Médiathèque Grand M, Toulouse
jeudi 24 septembre 2026 · Médiathèque Grand M · Toulouse
Informations pratiques
Les invertueuses Jeudi 24 septembre, 14h30 Médiathèque Grand M Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T14:30:00+02:00 – 2026-09-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T14:30:00+02:00 – 2026-09-24T17:00:00+02:00
Jeudi 24 septembre 14h 30
Chloé Aïcha Boro | 2024 | Burkina Faso | 1h 37 min, VO [français, mooré]
Au Burkina Faso, sur fond d’avancée dhijadiste, Natie, une adolescente mal dans sa peau, découvre que sa grand-mère a épousé un homme qu’elle n’aimait pas. En cherchant à réparer le destin brisé de sa grand-mère, Natie espère aussi se retrouver. Mais parviendra-t-elle à s’émanciper ?
Projection suivie d’une discussion en visio conférence avec la réalisatrice.
Médiathèque Grand M
Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine
Projection, avec Ciné Palabres
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