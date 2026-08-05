Les Jardins du Puygirault Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Informations pratiques

Saumur

Les Jardins du Puygirault

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ces quatorze jardins représentent une époque avec des espèces venues des quatre coins du globe.

Un parcours qui vous plonge aux origines de la culture de légumes et d’aromates, depuis -10 000 jusqu’à nos jours.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 19h. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 95 62 infos@jardins-du-puygirault.com

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English :

These fourteen gardens represent an era, with species from the four corners of the globe.

L’événement Les Jardins du Puygirault Saumur a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME