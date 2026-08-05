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AGENDA · Saumur

Les Jardins du Puygirault Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Hilaire-Saint-Florent · Saumur

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Saint-Hilaire-Saint-Florent
Adresse
Route de Gennes
Ville
49400 Saumur
Département
Maine-et-Loire
Tarif
8 8 8

Saumur

Les Jardins du Puygirault

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Ces quatorze jardins représentent une époque avec des espèces venues des quatre coins du globe.
Un parcours qui vous plonge aux origines de la culture de légumes et d’aromates, depuis -10 000 jusqu’à nos jours.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 19h.   .

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 95 62  infos@jardins-du-puygirault.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

These fourteen gardens represent an era, with species from the four corners of the globe.

L’événement Les Jardins du Puygirault Saumur a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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