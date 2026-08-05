Les Jardins du Puygirault Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Hilaire-Saint-Florent · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Les Jardins du Puygirault
Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ces quatorze jardins représentent une époque avec des espèces venues des quatre coins du globe.
Un parcours qui vous plonge aux origines de la culture de légumes et d’aromates, depuis -10 000 jusqu’à nos jours.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 19h. .
Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 95 62 infos@jardins-du-puygirault.com
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English :
These fourteen gardens represent an era, with species from the four corners of the globe.
L’événement Les Jardins du Puygirault Saumur a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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