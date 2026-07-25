Les jeudis brodés Le 20 mille Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-19 18:30 – 20:30

Gratuit : non 25€/200€ • 25€ la séance• 200€ /an pour les adhérent·e·s,• 230€ /an pour les non adhérent·e·s Tout public

Venez broder un jeudi par mois dans une ambiance conviviale. Au programme :– initiation ou perfectionnement du Sashiko– découverte et pratique du Kogin– broderie sur photo Dans les projets proposés, plusieurs projets vous serons proposés. Le matériel créatif est fourni par Ô P’tits Coins mais il est possible de venir avec votre propre matériel. Les « Jeudis brodés » sont animés par Dominique BongrandIl pourra vous être proposé une vente groupée de matériels pendant l’année si cela vous intéresse. Une boisson vous sera offerte le temps de cet atelier pour agrémenter ce moment de convivialité ! Cette activité s’adresse à des personnes qui ont envie de découvrir la broderie japonaise.À partir de 10 ans. Cycle annuel de 10 séances1 date par mois, hors vacances scolaires :– 17 septembre : sashiko– 15 octobre : kogin– 19 novembre : sashiko– 17 décembre : broderie sur photo (possibilité de travailler sur un cadeau à offrir)– 14 janvier : sashiko– 18 février : kogin– 18 mars : sashiko– 15 avril : kogin– 13 mai : sashiko– 17 juin : broderie sur photoATELIER INITIATION à LA BRODERIE SUR PHOTO La broderie sur photo consiste à transformer une photographie en motif textile brodé. On part d’une image (portrait, mariage ancien, scène familiale, paysage, souvenir de vacances…) puis on l’adapte en dessin simplifié ou artistique pour être reproduit avec des points de broderie. On choisit les points (point arrière, passé plat, point de tige, nœuds français, etc.) et les couleurs de fils.* les sujets doivent être assez nets ;* on simplifie les petits détails ;* on renforce les contrastes ;* on ajoute souvent un style : cadre floral, marin, vintage, texte… ATELIER INITIATION AU SASHIKO Le sashiko est une technique traditionnelle japonaise de broderie utilitaire et décorative née il y a plusieurs siècles. A l’origine, elle servait à réparer, renforcer, matelasser, recycler et prolonger la durée de vie des vêtements, surtout dans les régions rurales et piscicoles du Japon. Ses caractéristiques principales sont :- Points avant réguliers formant des lignes très nettes- Réalisée avec du fil blanc sur du tissu indigo, même si aujourd’hui toutes les couleurs existent- Motifs géométriques répétitifs et symboliquesLe sashiko est aussi lié à l’esprit japonais du réparer plutôt que du jeter. ATELIER INITIATION AU KOGIN Le kogin est une technique traditionnelle de broderie japonaise.À l’origine, les paysans brodaient des fils de coton blancs sur des tissus de chanvre ou de lin bleu indigo afin de renforcer et d’isoler leurs vêtements contre le froid. Avec le temps, cette pratique utilitaire est devenue un art textile décoratif.Les caractéristiques du kogin sont :* des motifs géométriques répétitifs ;* une broderie réalisée en comptant les fils du tissu ;* un contraste marqué entre le fil clair et le fond foncé ;* des dessins inspirés de la nature, des symboles de protection ou de la vie quotidienne.

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/les-jeudis-brodes2/date:2026-09-17



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