LES JEUDIS DE BONNEFONT CONCERT CUARTETO TAFI Proupiary
LES JEUDIS DE BONNEFONT CONCERT CUARTETO TAFI Proupiary jeudi 30 juillet 2026.
Proupiary
LES JEUDIS DE BONNEFONT CONCERT CUARTETO TAFI
ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Concerts gratuits -en extérieur.
19h15-20h45 Restauration avec Le Karr A Mel’ et Zéphine.
21h Concert Fusion latine poétique et engagée. C’est lors d’un voyage en Argentine, sur les terres colorées et arides du nord-ouest argentin, que ce quartette franco-argentin se retrouve pour la première fois. Perchés sur une montagne à 3000 mètres, en arpentant les scènes ouvertes populaires, les musiciens décident d’appeler cette rencontre musicale et humaine le Cuarteto Tafi. Le groupe apporte sa touche personnelle et originale à la world music en mêlant du chant en espagnol poétique et engagé douce nostalgie de l’exil argentin de la chanteuse au son de la Méditerranée oriental du bouzouki grec, à la douceur et à la dextérité de la guitare flamenca et aux rythmes envoûtants des percussions afros-latines. Chacun avec son histoire et ses influences métal, salsa, flamenco, rock. De ces différentes personnalités et histoires musicales, ils ont réussi à créer une entité, 5 albums et une notoriété remarquée avec plus de 300 concerts en France et en Europe. .
ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77 accueil@abbayedebonnefont.fr
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Free outdoor concerts.
L’événement LES JEUDIS DE BONNEFONT CONCERT CUARTETO TAFI Proupiary a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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