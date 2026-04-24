Proupiary

LES JEUDIS DE BONNEFONT CONCERT CUARTETO TAFI

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Concerts gratuits -en extérieur.

19h15-20h45 Restauration avec Le Karr A Mel’ et Zéphine.

21h Concert Fusion latine poétique et engagée. C’est lors d’un voyage en Argentine, sur les terres colorées et arides du nord-ouest argentin, que ce quartette franco-argentin se retrouve pour la première fois. Perchés sur une montagne à 3000 mètres, en arpentant les scènes ouvertes populaires, les musiciens décident d’appeler cette rencontre musicale et humaine le Cuarteto Tafi. Le groupe apporte sa touche personnelle et originale à la world music en mêlant du chant en espagnol poétique et engagé douce nostalgie de l’exil argentin de la chanteuse au son de la Méditerranée oriental du bouzouki grec, à la douceur et à la dextérité de la guitare flamenca et aux rythmes envoûtants des percussions afros-latines. Chacun avec son histoire et ses influences métal, salsa, flamenco, rock. De ces différentes personnalités et histoires musicales, ils ont réussi à créer une entité, 5 albums et une notoriété remarquée avec plus de 300 concerts en France et en Europe. .

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77 accueil@abbayedebonnefont.fr

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English :

Free outdoor concerts.

L’événement LES JEUDIS DE BONNEFONT CONCERT CUARTETO TAFI Proupiary a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE