Proupiary

LES JEUDIS DE BONNEFONT CONCERT LA LIANE

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Concerts gratuits -en extérieur.

19h15-20h45 Restauration avec Le Local A Pizza Vous connaissez les Pannuozzos ? Ces incroyables sandwichs‑pizzas venus d’Italie sont faciles à déguster et font le bonheur de toute la famille. Garnis de produits frais et locaux, ils se déclinent en de nombreuses versions pour satisfaire toutes les envies. Chaque Pannuozzo est accompagné d’une petite salade fraîcheur, pour un repas gourmand, complet et plein de saveurs !

21h Concert Chanson joyeuse et sororale. La Liane c’est d’abord un collectif créé en mars 2022 par cinq artistes chanteuses, autrices, compositrices et porteuses de projets. Confrontées aux défis que représente le développement d’un projet artistique en solo, elles ont choisi de se rassembler et de travailler en sororité afin de faire avancer leurs parcours respectifs. Comme des plantes grimpantes, elles tissent un réseau souple et résilient pour partager leur art et leurs engagements. Leurs voix et leurs instruments (tambours, harmonium, claviers, harpe, machines…) s’entrelacent pour offrir une création unique. Entre compositions originales et influences variées (Camille, Björk, Yseult), leur musique porte un message fort être une femme musicienne est un acte profondément politique. .

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77 accueil@abbayedebonnefont.fr

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Free outdoor concerts.

L’événement LES JEUDIS DE BONNEFONT CONCERT LA LIANE Proupiary a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE