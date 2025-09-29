Les Jeudis de La Gabarre Théâtre de rue -« L’inévitable quoique surprenante ascension de Cassandra Lepic » Centre Culturel La Gabarre Tonneins
Les Jeudis de La Gabarre Théâtre de rue -« L’inévitable quoique surprenante ascension de Cassandra Lepic »
Centre Culturel La Gabarre Avenue Francois Mitterand Tonneins Lot-et-Garonne
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
2026-05-28
Les Jeudis de La Gabarre Théâtre de rue -« L’inévitable quoique surprenante ascension de Cassandra Lepic » Collectif aux Petits Oignons
Collectif aux Petits Oignons
Cassandra Lepic est une jeune fille ordinaire, mais elle rêve de devenir une star à Hollywood. Aujourd’hui, elle se retrouve sur le tournage d’un film de Ridley Scott, son réalisateur préféré !
Comment a-t-elle atteint ce rêve ? Va-t-elle réussir à le réaliser ?
Avec humour, trois comédiennes racontent l’incroyable histoire de Cassandra, dont le destin se joue sous vos yeux, en mêlant les codes du cinéma et du théâtre de rue.
– Tout public à partir de 6 ans
Centre Culturel La Gabarre Avenue Francois Mitterand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88
English : Les Jeudis de La Gabarre Théâtre de rue -« L’inévitable quoique surprenante ascension de Cassandra Lepic »
Les Jeudis de La Gabarre Street theater « The inevitable yet surprising rise of Cassandra Lepic » Collectif aux Petits Oignons
German : Les Jeudis de La Gabarre Théâtre de rue -« L’inévitable quoique surprenante ascension de Cassandra Lepic »
Les Jeudis de La Gabarre Straßentheater « Der unvermeidliche, wenn auch überraschende Aufstieg der Cassandra Lepic » Collectif aux Petits Oignons
Italiano :
Les Jeudis de La Gabarre Teatro di strada « L’inevitabile ma sorprendente ascesa di Cassandra Lepic » Collectif aux Petits Oignons
Espanol : Les Jeudis de La Gabarre Théâtre de rue -« L’inévitable quoique surprenante ascension de Cassandra Lepic »
Les Jeudis de La Gabarre Teatro de calle « El inevitable y sorprendente ascenso de Cassandra Lepic » Collectif aux Petits Oignons
